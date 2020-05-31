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СНГ 31.05.2020 15:06

Путин объявит дату общероссийского голосования по Конституции, когда посчитает нужным - Песков

Президент РФ Владимир Путин опирается на данные ученных и специалистов по эпидемиологической ситуации в стране, дату общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ объявит, когда посчитает необходимым, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков

"Это решения, которые принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные ученых, специалистов, профильных ведомств. И вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Так он ответил на вопрос, можно ли считать, что приближается дата проведения голосования по поправкам в Конституцию, раз объявлена дата проведения Парада Победы.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГОЛОСОВАНИЕ, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]