Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8873 RUR   0.0242 GBR   2.0983 TRY   0.2491

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 31.05.2020 15:17

В Кремле надеются на отмену ограничительных мер к 24 июня, когда состоится Парад Победы

В Кремле рассчитывают, что к 24 июня - дню Парада Победы - ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, что на Параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня, будут присутствовать гости, включая глав зарубежных государств.

"Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить", - отметил Песков.

При этом он добавил: "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется".

29 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют.

24 июня, согласно документу, объявлено нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Ранее главком Сухопутных войск России Олег Салюков заявил, что 24 июня военные парады пройдут в 28 городах - в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

Салюков заявил, что репетиции главного парада начнутся 8 июня в подмосковном Алабино на площадке, которая имитирует Красную площадь. Все участники парада на Красной площади сдадут тест на коронавирус, сообщил он.

16 апреля президент РФ поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая Параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса. Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин. В Минобороны РФ заявляли, что в параде Победы 9 мая должны были принять участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц наземной и авиационной техники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПАРАД


Похожие новости


Песков: Кремль не вмешивается в редакционные дела СМИ В течение недели в РФ будут приняты новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавируса - Песков В Кремле ожидают, что сделка ОПЕК+ даст эффект после начала ее технологической реализации Позиция Кремля по инициативе Макрона о всемирном прекращении огня будет сформулирована в ближайшие дни - Песков Сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках - Песков Песков о позиции РФ на встрече стран ОПЕК+: Россия за совместные и скоординированные действия в интересах стабилизации мирового рынка

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]