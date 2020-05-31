В Кремле надеются на отмену ограничительных мер к 24 июня, когда состоится Парад Победы

В Кремле рассчитывают, что к 24 июня - дню Парада Победы - ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, будут отменены.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал, что на Параде Победы, который пройдет в Москве 24 июня, будут присутствовать гости, включая глав зарубежных государств.
"Безусловно, будет президент и гости на трибуне. Безусловно, будут зарубежные главы государств. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, это все, что предстоит уточнить", - отметил Песков.
При этом он добавил: "Будем надеяться, что уже как раз ко времени парада от этого режима практически ничего не останется".
29 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня в Москве и других российских городах военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации артиллерийский салют.
24 июня, согласно документу, объявлено нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.
Ранее главком Сухопутных войск России Олег Салюков заявил, что 24 июня военные парады пройдут в 28 городах - в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.
Салюков заявил, что репетиции главного парада начнутся 8 июня в подмосковном Алабино на площадке, которая имитирует Красную площадь. Все участники парада на Красной площади сдадут тест на коронавирус, сообщил он.
16 апреля президент РФ поручил перенести подготовку к намеченному на 9 мая Параду Победы в Москве и регионах из-за коронавируса. Тысячи военнослужащих, которые готовились к параду, вернулись в места постоянной дислокации, их отправили на карантин. В Минобороны РФ заявляли, что в параде Победы 9 мая должны были принять участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц наземной и авиационной техники.
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