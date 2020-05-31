Парламент Азербайджана одобрил выделение земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в воскресенье ратифицировал межправительственное соглашение с Туркменистаном «О взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Туркменистана в Азербайджане и посольства Азербайджана в Туркменистане».

Соглашение, предусматривает выделение в аренду выделение земель для размещения посольств.

Парламент также ратифицировал «Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о международном автомобильном сообщении от 19 мая 2008 года».

Документы были подписано 11 марта 2020 года по итогам переговоров на высшем уровне в Баку.

А.Мамедов