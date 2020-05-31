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Внешняя политика 31.05.2020 15:23

Парламент Азербайджана одобрил выделение земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в воскресенье ратифицировал межправительственное соглашение с Туркменистаном «О взаимном выделении земельных участков для размещения посольства Туркменистана в Азербайджане и посольства Азербайджана в Туркменистане».

Соглашение, предусматривает выделение в аренду выделение земель для размещения посольств.

Парламент также ратифицировал «Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Туркменистана и правительством Азербайджана о международном автомобильном сообщении от 19 мая 2008 года».

Документы были подписано 11 марта 2020 года по итогам переговоров на высшем уровне в Баку.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПОСОЛЬСТВО, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]