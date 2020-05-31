Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8873 RUR   0.0242 GBR   2.0983 TRY   0.2491

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 31.05.2020 15:51

Azerkosmos в 2019г впервые завершил финансовый год с чистой прибылью

Чистая прибыль ОАО "Azerkosmos" за 2019 год составила 3 млн 618,087 тыс. манатов против чистого убытка в размере 6 млн 462,299 тыс. манатов в 2018 году.

В целом, Azerkosmos впервые с начала деятельности завершил финансовый год с чистой прибылью.

Согласно финансовой отчетности общества за 2019 год, операционный убыток Azerkosmos в минувшем году составил 2 млн 746,739 тыс. манатов (спад в 2,76 раза).

Доходы общества от продаж в 2019 году составили 51 млн 993,93 тыс. манатов (рост на 41,2%), себестоимость продаж – 37 млн 954,117 тыс. (рост на 7,1%), маржа EBITDA увеличилась с 64% до 73%. Доходы Azerkosmos от лизинговых операций в 2019 году составили 12,24 млн манатов (рост в 2,6 раза).

Активы Azerkosmos на 1 января 2020 года равны 628 млн 589,254 тыс. манатов (спад за 2019 год на 3,8%). При этом долгосрочные активы составляют 569 млн 862,639 тыс. манатов (спад на 8%), в том числе стоимость зданий и оборудования – 355 млн 376,498 тыс. манатов (спад на 32,2%). Текущие активы равны 34 млн 384,436 тыс. манатов (рост на 70,8%).

Обязательства общества на начало текущего года составляют 663 млн 773,325 тыс. манатов (спад на 10,4%).

Отрицательный капитал Azerkosmos на начало 2020 года равен 35 млн 184,071 тыс. манатов. При этом накопленный убыток на конец прошлого года составляет 307 млн 160,169 тыс. манатов (спад на 1,9%), уставный капитал – 63 млн 610,6 тыс. (не изменился).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: AZERKOSMOS, ПРИБЫЛЬ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]