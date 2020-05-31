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Социум 31.05.2020 15:55

В Дагестане развернули новый полевой лагерь для 150 граждан Азербайджана, ожидающих перехода через границу

В приграничной зоне Дагестане в мобильном полевом лагере разместят еще 150 граждан Азербайджана, ожидающих перехода на родину, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В мобильном полевом лагере в Магарамкентском районе Дагестана для размещения граждан Азербайджана дополнительно развернули 150 мест", - отмечается в информации.

В июне после специальной обработки в палатках начнется размещение людей.

Ранее отмечалось, что свыше 700 граждан Азербайджана ожидают открытия границы.

В настоящее время на границе Магарамкентского и Дербентского районов для них развернули пункт временного размещения и питания на 210 человек.

Кроме того, около 300 человек размещены в гостиницах, санаториях, домах отдыха на территории Дербента и Дербентского района, еще около 200 человек расположились в селении Куллар в ангаре.

Х.Насирзаде

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Тэги: ДАГЕСТАН, ГРАНИЦА, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]