В Дагестане развернули новый полевой лагерь для 150 граждан Азербайджана, ожидающих перехода через границу

В приграничной зоне Дагестане в мобильном полевом лагере разместят еще 150 граждан Азербайджана, ожидающих перехода на родину, сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В мобильном полевом лагере в Магарамкентском районе Дагестана для размещения граждан Азербайджана дополнительно развернули 150 мест", - отмечается в информации.
В июне после специальной обработки в палатках начнется размещение людей.
Ранее отмечалось, что свыше 700 граждан Азербайджана ожидают открытия границы.
В настоящее время на границе Магарамкентского и Дербентского районов для них развернули пункт временного размещения и питания на 210 человек.
Кроме того, около 300 человек размещены в гостиницах, санаториях, домах отдыха на территории Дербента и Дербентского района, еще около 200 человек расположились в селении Куллар в ангаре.
Х.Насирзаде
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