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Спорт 31.05.2020 16:26

Чемпионат Азербайджана по футболу возобновится 21 июня

Футбольный сезон в Азербайджане возобновится 21 июня, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АФФА.

«В воскресенье по инициативе АФФА прошла видеоконференция с участием руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и клубов. По итогам конференции было принято решение о возобновлении с 1 июня тренировок, а с 21 июня - матчей премьер лиги и Кубка страны. Новый график соревнований будет в ближайшее время направлен клубам», - отметили в АФФА.

Согласно принятым решениям, до возобновления сезона футболисты и тренерский состав должны пройти тест на коронавирус. В дальнейшем дополнительная тестировка будет зависеть от решения клубов.

«На конференции также был обсужден ряд технических вопросов. Согласованные решения будут внесены в повестку дня следующего заседания Исполнительного комитета», - отметили в АФФА.

В чемпионате Азербайджана по футболу участвуют 8 команд. Чемпионат был остановлен в середине марта из-за коронавируса, команды сыграли по 19 матчей.

А.Мамедов

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Тэги: ФУТБОЛ, ЧЕМПИОНАТ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]