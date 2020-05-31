Чемпионат Азербайджана по футболу возобновится 21 июня

Футбольный сезон в Азербайджане возобновится 21 июня, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АФФА.

«В воскресенье по инициативе АФФА прошла видеоконференция с участием руководства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и клубов. По итогам конференции было принято решение о возобновлении с 1 июня тренировок, а с 21 июня - матчей премьер лиги и Кубка страны. Новый график соревнований будет в ближайшее время направлен клубам», - отметили в АФФА.

Согласно принятым решениям, до возобновления сезона футболисты и тренерский состав должны пройти тест на коронавирус. В дальнейшем дополнительная тестировка будет зависеть от решения клубов.

«На конференции также был обсужден ряд технических вопросов. Согласованные решения будут внесены в повестку дня следующего заседания Исполнительного комитета», - отметили в АФФА.

В чемпионате Азербайджана по футболу участвуют 8 команд. Чемпионат был остановлен в середине марта из-за коронавируса, команды сыграли по 19 матчей.

А.Мамедов