В Азербайджане зарегистрирована логистическая компания с капиталом в 143 тыс. манатов

Налоговая служба Азербайджана зарегистрировала ООО «IBO Logistics», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

«Уставный капитал ООО, зарегистрированного 12 марта 2020 года, составляет 143 тыс. манатов. Его официальным представителем является Кенан Керимов», - отметили в ведомстве.

Х.Насирзаде