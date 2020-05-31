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Транспорт и связь 31.05.2020 17:01

В Азербайджане зарегистрирована логистическая компания с капиталом в 143 тыс. манатов

Налоговая служба Азербайджана зарегистрировала ООО «IBO Logistics», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.

«Уставный капитал ООО, зарегистрированного 12 марта 2020 года, составляет 143 тыс. манатов. Его официальным представителем является Кенан Керимов», - отметили в ведомстве.

Х.Насирзаде

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E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, ЛОГИСТИКА, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]