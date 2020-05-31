В Азербайджане зарегистрирована логистическая компания с капиталом в 143 тыс. манатов

Налоговая служба Азербайджана зарегистрировала ООО «IBO Logistics», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в службе.
«Уставный капитал ООО, зарегистрированного 12 марта 2020 года, составляет 143 тыс. манатов. Его официальным представителем является Кенан Керимов», - отметили в ведомстве.
Х.Насирзаде
Парламент Азербайджана одобрил выделение земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
Армения будет разгромлена в случае новой войны в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Парламент Азербайджана одобрил увеличение безвизового режима с Турцией до 90 дней
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 5,5 тыс.
Чемпионат Азербайджана по футболу возобновится 21 июня
Парламент Азербайджана одобрил применение штрафов для граждан за отсутствие медицинских масок в общественных местах
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Планы Израиля по аннексии представляют беспрецедентную опасность - МИД Иордании
15 человек пострадали в инциденте на границе Киргизии и Узбекистана, сообщают в Бишкеке
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог