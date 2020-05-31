Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 5,5 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 248 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время вылечились 101 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались два человека - 1956 и 1960 года рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 5494, число вылечившихся – 3428, скончались - 63.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 2003 человек. Состояние 56 из них оценивается как тяжелое, 65 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 298,648 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Б.Рустамбеков