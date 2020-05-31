Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 5,5 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 248 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время вылечились 101 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались два человека - 1956 и 1960 года рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 5494, число вылечившихся – 3428, скончались - 63.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 2003 человек. Состояние 56 из них оценивается как тяжелое, 65 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 298,648 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Б.Рустамбеков
Парламент Азербайджана одобрил выделение земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
Армения будет разгромлена в случае новой войны в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Парламент Азербайджана одобрил увеличение безвизового режима с Турцией до 90 дней
Министры ОПЕК+ обсуждают идею перенести дату встречи на 4-5 июня - источники
Банки в Азербайджане в январе-апреле сократили активы на 4,4%, прибыль – в 2,2 раза
Внешние обязательства банков в Азербайджане в январе-апреле сократились на 1,2%
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Планы Израиля по аннексии представляют беспрецедентную опасность - МИД Иордании
15 человек пострадали в инциденте на границе Киргизии и Узбекистана, сообщают в Бишкеке
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог