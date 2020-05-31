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Дальнее зарубежье 31.05.2020 17:52

Трамп оставил право на использование сил Нацгвардии за властями штатов

Президент США Дональд Трамп не намерен задействовать силы Национальной гвардии на федеральном уровне для сдерживания выступлений в знак протеста против жестокости полицейского, по вине которого в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд, сообщил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

По его словам, президент считает, что задача по обеспечению контроля над городами находится в ведении мэров и губернаторов, однако в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, то подразделения военной полиции будут задействованы незамедлительно.

Национальная гвардия США имеет двойное подчинение - конкретному штату и федеральное.

В настоящий момент силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]