Трамп оставил право на использование сил Нацгвардии за властями штатов

Президент США Дональд Трамп не намерен задействовать силы Национальной гвардии на федеральном уровне для сдерживания выступлений в знак протеста против жестокости полицейского, по вине которого в Миннеаполисе скончался афроамериканец Джордж Флойд, сообщил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
По его словам, президент считает, что задача по обеспечению контроля над городами находится в ведении мэров и губернаторов, однако в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, то подразделения военной полиции будут задействованы незамедлительно.
Национальная гвардия США имеет двойное подчинение - конкретному штату и федеральное.
В настоящий момент силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.
Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.
Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.
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