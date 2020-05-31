Банки в Азербайджане в январе-апреле сократили активы на 4,4%, прибыль – в 2,2 раза

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 апреля 2020 года составляют 31 млрд 272,8 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2020 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, в январе-апреле активы банков сократились на 4,4%.

Кредитный портфель банков на конец отчетного периода составляет 14 млрд 742,2 млн манатов (спад на 1,1% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 апреля 2020 года составляет 4 млрд 561,4 млн манатов (спад на 0,5% - ИФ).

Обязательства банков на конец апреля 2020 года равны 26 млрд 711,4 млн манатов (спад на 5,1%). В том числе обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 438,3 млн манатов (рост на 34,4%).

Депозитный портфель в банках на конец апреля составляет 19 млрд 940 млн манатов (спад на 6,1%), в том числе вклады населения – 7 млрд 657,5 млн манатов (спад на 10%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в январе-апреле составила 156,1 млн манатов, что в 2,2 раза ниже показателя аналогичного периода 2019 года.

В январе-апреле 2020 года процентные доходы банков составили 653,9 млн манатов (рост на 1,5% по сравнению с январем-апрелем 2019г - ИФ), в том числе 520,1 млн манатов по выданным кредитам (рост на 13,8%).

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 222 млн манатов (спад на 42%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 170,2 млн манатов (спад на 9,3%), в том числе по депозитам – 111,4 млн манатов (спад на 11,1%).

Непроцентные расходы банков составили 400,3 млн манатов (рост на 16,2%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам января-апреля составила 281,6 млн манатов (спад на 2,4%). При этом на формирование резервов банки в отчетном периоде направили 74,4 млн манатов (рост на 13,9%).

В результате суммарная доналоговая прибыль банков в январе-апреле 2020 года оценивается в 207,2 млн манатов (спад на 44,8% по сравнению с показателем января-апреля 2019 года – ИФ), выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 51,1 млн манатов (рост на 85,8%).

На 30 апреля 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 28 банков, в том числе в 13 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец марта банки имеют 467 филиалов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 год на 8,3%) и 117 отделений (спад на 12%).

В банковском секторе Азербайджана на конец отчетного периода работают 19,162 тыс. человека (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 1,5% - ИФ).

А.Азизов