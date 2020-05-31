Министры ОПЕК+ обсуждают идею перенести дату встречи на 4-5 июня - источники

Встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.

По словам одного из источника, решение практически принято, другой источник отмечает, что до завтра ожидается ответ от всех министров.

Один из собеседников "Интерфакса" заметил, что идея переноса заседания принадлежит ОПЕК, поскольку нужно определить номинации поставок на июль.

Как сообщалось, в настоящее время изучается идея продлить ограничения по добыче, действующие в мае-июне, в то время как с июля предполагалось чуть увеличить добычу.

В первую неделю месяца Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока объявляют свои цены и определяют объёмы продажи нефти на следующий месяц.

Таким образом, если бы встреча состоялась 9-10 июня, то страны не успели бы возможности заложить в свои цены понимание продления сделки.

В апреле страны ОПЕК+ приняли решение об очередном снижении нефтедобычи сроком на два года. Предполагается, что по сравнению с уровнем октября 2018 года (для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета - 11 млн б/с) добыча странами ОПЕК+ будет снижена на 9,7 млн б/с (на 23%) в мае-июне, с июня до конца 2020 года - снижение составит 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Тогда же министры ОПЕК+ договорились о том, чтобы встретиться 10 июня "для определения дальнейших действий, которые могут понадобиться для балансировки рынка".

В начале мая Саудовская Аравия сообщила, что добровольно снизит свою нефтедобычу в июне еще на 1 млн б/с, ОАЭ - на 100 тыс. б/с, Кувейт - на 80 тыс. б/с.

Пока утверждённый график предполагает, что 5 июня состоится заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+ (JTC), который дает рекомендации и экспертную поддержку министерскому комитету ОПЕК+, 8 июня пройдет заседание министерского мониторингового комитета (JMMC), 9 июня встретятся министры стран ОПЕК, 10 июня - министры стран ОПЕК+.