В Молдове за сутки выявлено 153 новых случая коронавируса, еще четыре человека скончались

В воскресенье в Молдове зарегистрировано 153 новых случая заражения Covid-19, еще четверо скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В воскресенье было проведено 804 теста, в том числе 673 первичных тестов. Положительный результат дали 153 теста. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 8 251 человека. За последние сутки из больниц выписано 126 человек. Количество вылечившихся составляет 4 581 человек", - говорится сообщении.

Министерство также сообщает о том, что в воскресенье скончались еще четыре человека с Covid-19. У них были сопутствующие хронические заболевания. Число жертв коронавируса достигло 295.

Согласно данным оперштаба по профилактике и недопущению Covid-19, в Приднестровье зарегистрировано 985 случаев коронавируса, 538 человек вылечились, 38 - скончались. Данные были опубликованы в субботу, в воскресенье оперштаб их не обновлял.