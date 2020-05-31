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СНГ 31.05.2020 20:14

В Молдове за сутки выявлено 153 новых случая коронавируса, еще четыре человека скончались

В воскресенье в Молдове зарегистрировано 153 новых случая заражения Covid-19, еще четверо скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В воскресенье было проведено 804 теста, в том числе 673 первичных тестов. Положительный результат дали 153 теста. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 8 251 человека. За последние сутки из больниц выписано 126 человек. Количество вылечившихся составляет 4 581 человек", - говорится сообщении.

Министерство также сообщает о том, что в воскресенье скончались еще четыре человека с Covid-19. У них были сопутствующие хронические заболевания. Число жертв коронавируса достигло 295.

Согласно данным оперштаба по профилактике и недопущению Covid-19, в Приднестровье зарегистрировано 985 случаев коронавируса, 538 человек вылечились, 38 - скончались. Данные были опубликованы в субботу, в воскресенье оперштаб их не обновлял.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МОЛДОВА, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]