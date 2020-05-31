Правительство РФ 1 июня представит Путину план по восстановлению экономики

Правительство РФ в понедельник представит президенту Владимиру Путину общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"План будет представлен в установленные сроки, то есть завтра", - сказал Песков "Интерфаксу".

Путин в апреле поручил правительству подготовить к 1 июня общенациональный план по восстановлению страны от последствий пандемии коронавируса.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что "общенациональная программа будет рассчитана на 2020-2021 годы, ее задача - обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и выйти на те параметры, которые были до кризиса".

В свою очередь Песков заявил на прошлой неделе, что презентация доклада президенту "не будет в закрытом режиме".