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СНГ 31.05.2020 20:45

Правительство РФ 1 июня представит Путину план по восстановлению экономики

Правительство РФ в понедельник представит президенту Владимиру Путину общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, подтвердил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"План будет представлен в установленные сроки, то есть завтра", - сказал Песков "Интерфаксу".

Путин в апреле поручил правительству подготовить к 1 июня общенациональный план по восстановлению страны от последствий пандемии коронавируса.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что "общенациональная программа будет рассчитана на 2020-2021 годы, ее задача - обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и выйти на те параметры, которые были до кризиса".

В свою очередь Песков заявил на прошлой неделе, что презентация доклада президенту "не будет в закрытом режиме".

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Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]