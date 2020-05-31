Планы Израиля по аннексии представляют беспрецедентную опасность - МИД Иордании

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади предупредил Великобританию и США об опасностях израильского плана по аннексии еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и Иорданской долины и призвал международную общественность вмешаться.

В телефонной беседе с главой британского внешнеполитического ведомства Домиником Раабом он отметил, что этот план "представляет беспрецедентную опасность и угрожает шансам на мир". Иорданский министр призвал британского коллегу оказать воздействие на Израиль, чтобы предотвратить продвижение планов аннексии.

Он также указал на необходимость "срочного и действенного вмешательства международного сообщества ради защиты шансов на мир".

В беседе с госсекретарем США Майком Помпео Сафади также выразил резкое возражение Иордании израильским планам.

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху намерен объявить о распространении израильского законодательства на территории на Западном берегу реки Иордан и Иорданской долины 1 июля.

Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать Иорданскую долину.

В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная автомагистраль в Израиле.