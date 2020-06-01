Полиция применила слезоточивый газ при разгоне протестующих возле Белого дома

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне после того, как протестующие начали забрасывать стражей порядка бутылками с водой и петардами, сообщают местные СМИ.
Журналисты и другие пользователи Twitter поделились видеозаписями демонстраций из парка Лафайет, расположенного рядом с Белым домом, показав пожары в этом районе.
Репортер Washington Post сообщил, что Церковь Святого Иоанна на площади Лафайет была подожжена, но пламя было потушено. Пока неизвестно, какой ущерб нанесен церкви.
Журналист Yahoo News Хантер Уокер сообщил, что полиция наступала на протестующих в парке Лафайет, обстреливая их слезоточивым газом и заставляя их разойтись.
По словам другого журналиста, обстановка в Вашингтоне напоминает "зону военных действий".
Сообщается, что несколько человек получили ранения, когда полиция разгоняла протестующих.
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