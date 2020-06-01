В Белоруссии прошли многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты

В белорусской столице, областных и районных центрах в воскресенье прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты.
Так, в Минске наиболее массовые пикеты прошли у Комаровского рынка. Здесь собирали подписи инициативные группы нескольких потенциальных кандидатов в президенты: Валерия Цепкало, Светланы Тихановской, Анны Канопацкой, Виктора Бабарико, Николая Козлова, Андрея Дмитриева.
Пикеты в столице стартовали в полдень и завершились только к вечеру. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи, очереди желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты растянулись на километр.
Аналогично пикеты прошли в областных центрах Белоруссии: Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске. Также пикеты прошли в Орше, Лиде, Молодечно, Жлобине, Столбцах, Речице и других городах.
Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты и политических активистов. Так, по данным центра, в различных городах было задержано более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.
Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.
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