Казахстан снимает блокпосты между городами, поэтапно возобновляется внутреннее железнодорожное сообщение

В Казахстане в понедельник снимут блокпосты между городами, созданные для контроля над исполнением карантинных мер по коронавирусу, возобновят работу фитнес-центры, СПА-салоны, детские дошкольные учреждения.
На минувшей неделе главный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что в соответствии с решением межведомственной комиссии, с начала июня в регионах страны будут сняты блокпосты и возобновлено свободное движение автомобилей между городами.
Междугородние автобусные рейсы будут запущены с 5 июня.
В то же время в стране с понедельника поэтапно возобновляется внутреннее железнодорожное сообщение. На начальном этапе с 1 июня запускаются 54 поезда по внутренним направлениям.
Кроме того, с 1 июня свою деятельность возобновляют фитнес-центры, СПА-салоны, объекты спорта и культуры без зрителей. Кинотеатры же откроются только с 15 июня при условии соблюдения санитарных требований.
Возобновляется работа детских дошкольных учреждений, организаций дополнительного образования, но не более 15 человек в группе, научно-исследовательских институтов и научных центров.
Наряду с этим, с 1 июня Казахстан отменяет все ограничения на экспорт сельхозпродукции, введенные из-за пандемии COVID-19. Минсельхоз ранее на время действия режима ЧП ввел ограничение на экспорт пшеницы и муки для обеспечения внутренних потребностей страны в зерне, в том числе для сохранения объемов кормов и переработки пищевой промышленностью.
По последним данным, в Казахстане число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превышает 10,8 тыс., выздоровели 5,22 тыс. человек, 38 человек скончались.
Режим чрезвычайного положения по коронавирусу действовал в республике с 16 марта по 11 мая. После отмены ЧП карантинные меры в казахстанских регионах продолжают действовать, по мере улучшения ситуации с COVID-19 они постепенно отменяются.
В Киргизии с 1 июня возобновляются все виды деятельности по производству и реализации товаров народного потребления и продовольственных товаров, все виды деятельности в сфере бытового обслуживания населения, сообщил на брифинге в минувшую пятницу первый вице-премьер страны Кубатбек Боронов.
"Начнут работать аудиторские и консалтинговые компании, рекламные агентства, туристические объекты условии передвижения на личных авто", - сказал Боронов.
С 5 июня возобновят свою деятельность организации в сфере дошкольного образования.
"Указанные виды деятельности необходимо возобновить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, при этом в зависимости от эпидемиологической ситуации возможны изменения в перечне видов разрешенной экономической деятельности", - подчеркнул Боронов.
По решению правительства Киргизии под запретом остаются проведение культурных, спортивных, научных, семейных, памятных и массовых мероприятий.
Также сохраняется запрет на междугородние и межобластные пассажирские перевозки на автобусах, микроавтобусах. Закрыты увеселительные заведения (ночные клубы, караоке, кальянные), интернет-клубы, кинотеатры, детские развлекательные заведения и игровые площадки, языковые курсы.
Вместе с тем с 8 июня в Киргизии возобновляется внутреннее авиасообщение.
"В Киргизии 8 июня возобновятся внутренние регулярные авиарейсы. Внутреннее авиасообщение Бишкек - Ош будет осуществляться один раз в день", - сообщил Боронов.
По последним данным, в Киргизии более 1,7 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19, выздоровели 1,17 тыс. человек, 16 человек скончались.
11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.
В Узбекистане карантинные меры по коронавирусу продлены до 15 июня, но с 1 июня снимаются некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, сообщил в минувшую субботу оперативный штаб при правительстве страны.
С 8 мая в зависимости от распространения COVID-19 все регионы Узбекистана поделили на зоны - самую опасную "красную", "желтую" и "зеленую" - свободную от вируса.
Решением властей с 1 июня в "красных зонах" разрешается возобновить деятельность риелторов и организаций, занимающихся рекламой и маркетингом. В "желтых зонах" дополнительно получили возможность возобновить работу автошколы и предприятия общепита, обслуживающие госучреждения. В "зеленых зонах" начнут работать спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов).
В регионах республики, свободных от коронавируса, с 1 июня также разрешается проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований.
Кроме того, с 5 июня возобновляется проведение матчей чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана, но проходить игры будут без зрителей.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. По последним данным Минздрава страны, число заражений превысило 3,5 тыс., выздоровели более 2,7 тыс. человек, скончались от коронавируса 14 человек.
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