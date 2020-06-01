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Дальнее зарубежье 01.06.2020 08:58

Власти Японии могут снять ограничения на въезд для приезжающих из Таиланда, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии

Правительство Японии рассматривает возможность ослабления запрета на въезд для приезжающих из Таиланда, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственный источник.

По его данным, разрешение на въезд для посетителей с деловыми целями является первым шагом на пути к снятию ограничений. Он отметил, что Токио будет вести переговоры об условиях с Таиландом, Вьетнамом, Австралией и Новой Зеландией.

По состоянию на понедельник, Япония ввела запрет на въезд для 111 стран, включая Соединенные Штаты, большую часть Азии и всю Европу. Нынешние меры действуют в стране до конца июня.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ВЪЕЗД, ЗАПРЕТ, СНЯТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]