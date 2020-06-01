Власти Японии могут снять ограничения на въезд для приезжающих из Таиланда, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии

Правительство Японии рассматривает возможность ослабления запрета на въезд для приезжающих из Таиланда, Вьетнама, Австралии и Новой Зеландии, сообщает The Mainichi со ссылкой на правительственный источник.

По его данным, разрешение на въезд для посетителей с деловыми целями является первым шагом на пути к снятию ограничений. Он отметил, что Токио будет вести переговоры об условиях с Таиландом, Вьетнамом, Австралией и Новой Зеландией.

По состоянию на понедельник, Япония ввела запрет на въезд для 111 стран, включая Соединенные Штаты, большую часть Азии и всю Европу. Нынешние меры действуют в стране до конца июня.