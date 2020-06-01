Трамп во время протестов в Вашингтоне находился в подземном бункере Белого дома

Президент США Дональд Трамп прятался в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне прошли протесты после гибели от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают местные СМИ.

По данным газеты New York Times президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома.

Телеканал CNN добавляет, что он оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Неизвестно, сопровождали ли его первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон.

Протесты в Вашингтоне были среди многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.