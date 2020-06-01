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Дальнее зарубежье 01.06.2020 09:29

Трамп во время протестов в Вашингтоне находился в подземном бункере Белого дома

Президент США Дональд Трамп прятался в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне прошли протесты после гибели от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают местные СМИ.

По данным газеты New York Times президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома.

Телеканал CNN добавляет, что он оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Неизвестно, сопровождали ли его первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон.

Протесты в Вашингтоне были среди многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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Тэги: США, ТРАМП, ФЛОЙД, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]