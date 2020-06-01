Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!

С 1 июня AccessBank начинает новую депозитную кампанию. В рамках кампании физические лица, которые открывают срочный депозитный счет в манатах и в долларах США, будут иметь возможность зарабатывать до 11% годовых. Кроме того, клиенты, которые размещают депозит, могут получить бонус до 1% от суммы вклада. Вкладчики смогут получать бонусные проценты в день открытия депозита и использовать его в качестве личных средств. Кроме того, в зависимости от суммы, вкладчикам будет предоставлена банковская карта с которая также даст возможность зарабатывать 5% годовых с положительным остатком

Преимущества размещения средств на депозитном счету в AccessBank:

1. Вы становитесь клиентом успешного банка, акционерами которого являются только международные организации

2. Вы получаете выгодный процент

3. Вклады, размещенные в банке, защищены Азербайджанским Государственным Фондом Страхования Вкладов.

Подробная информация доступна по ссылке: https://bit.ly/3bwtChq

Для заказа депозита пройдите по ссылке: https://bit.ly/35SZYS5

Кампания продлится до 1 сентября 2020 года.

Являясь лидером в микрофинансировании в Азербайджане, AccessBank предоставляет услуги малому и среднему бизнесу с 2002 года. Акционерами банка являются международные организации и учреждения, такие как Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и Черноморский банк торговли и развития. Банк имеет 28 филиалов, 15 в Баку и 13 в регионах. Для получения информации об услугах банка вы можете позвонить в контакт-центр 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты банка в социальных сетях.