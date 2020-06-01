Цена WTI снижается после рекордного месячного роста, Brent подешевела до $37,51 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после уверенного роста по итогам предыдущего месяца.
В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 составляет $37,51 за баррель, что на $0,33 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов июльские контракты выросли в цене на $0,04 (0,1%), до $35,33 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истек в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подорожали на $1,81 (5%), до $37,84 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,29 (0,82%) - до $35,2 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась до $35,49 за баррель, поднявшись на $1,78 (5,3%).
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. В то же время, он не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, пишет CNBC.
Помимо этого, данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.
Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.
"Сохраняются сомнения, что Россия согласится на продление срока первого двухмесячного периода, который предполагал большее снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - считает главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.
Встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Парламент Азербайджана одобрил выделение земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
Армения будет разгромлена в случае новой войны в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Число жертв коронавируса в мире превысило 372 тыс. человек, число инфицированных - 6,1 млн - университет Хопкинса
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 5,5 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
В Китае за сутки зафиксированы 16 случаев активного заражения коронавирусом и еще 16 бессимптомных больных - Госкомздрав КНР
Байден посетил место протестов в штате Делавэр
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
AccessBank объявляет Тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог