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29.05   $/bbl WTI 35.49 1.78 Brent 35.33 0.04

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ТЭК 01.06.2020 09:31

Цена WTI снижается после рекордного месячного роста, Brent подешевела до $37,51 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в понедельник после уверенного роста по итогам предыдущего месяца.

В мае WTI подорожала на 88,4%, что стало максимальным месячным ростом за историю наблюдений с 1983 года, отмечает MarketWatch. Цена Brent в прошлом месяце поднялась на максимальные с марта 1999 года 39,8%.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 составляет $37,51 за баррель, что на $0,33 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов июльские контракты выросли в цене на $0,04 (0,1%), до $35,33 за баррель. Срок действия июльских контрактов на Brent истек в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подорожали на $1,81 (5%), до $37,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,29 (0,82%) - до $35,2 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась до $35,49 за баррель, поднявшись на $1,78 (5,3%).

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. В то же время, он не объявил об ответных торговых мерах, что поддержало рынки, пишет CNBC.

Помимо этого, данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.

Трейдеры ожидают встречи ОПЕК+, запланированной на 9-10 июня. Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

"Сохраняются сомнения, что Россия согласится на продление срока первого двухмесячного периода, который предполагал большее снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - считает главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Встреча министров ОПЕК и ОПЕК+ может состояться 4 и 5 июня, а не 9-10 июня, как планировалось ранее, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]