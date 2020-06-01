Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 1 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 1 июня ЦБА установил 1,8927 манат/1EUR (31 мая - 1,8873 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 1 июня сохранил 0,0242 манат/1RUB.

Х.Насирзаде