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Регион 01.06.2020 09:40

Сильное землетрясение произошло на юге Ирана

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в понедельник в районе города Гондж в провинции Фарс на юге Ирана.

По данным Сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, подземные толчки были зафиксированы в 4:29 по местному времени (2:59).

Гипоцентр землетрясения находился на глубине двух километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]