Сильное землетрясение произошло на юге Ирана

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в понедельник в районе города Гондж в провинции Фарс на юге Ирана.

По данным Сейсмологического центра при Институте геофизики Тегеранского университета, подземные толчки были зафиксированы в 4:29 по местному времени (2:59).

Гипоцентр землетрясения находился на глубине двух километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.