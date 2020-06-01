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Регион 01.06.2020 10:03

Премьер Армении заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов, но поскольку планы посетить военные части, решил пройти тест и он оказался положительным", - сказал Пашинян в понедельник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, коронавирусом заразилась также вся его семья.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]