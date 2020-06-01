Премьер Армении заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

"Вчера выяснилось, что мой тест на коронавирус положительный. У меня не было симптомов, но поскольку планы посетить военные части, решил пройти тест и он оказался положительным", - сказал Пашинян в понедельник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, коронавирусом заразилась также вся его семья.