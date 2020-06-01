Лукашенко: майданов в Белоруссии не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещает не допустить в стране майданов в период проведения президентских выборов.

"Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали", - сказал Лукашенко на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком в понедельник. Главу государства цитирует госагентство БелТА.

"Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет", - подчеркнул он.

Лукашенко также призвал не проводить аналогии и не сравнивать ситуацию в преддверии президентских выборов в республике с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине", - сказал Лукашенко.

"Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских", - считает президент.

"Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые - и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное - патриоты своей страны. Они преданы своей стране", - заметил Лукашенко.

"А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только президентом Лукашенко, не только властью. Народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране", - заявил Лукашенко.

Накануне в белорусской столице, областных и районных центрах в воскресенье прошли массовые пикеты потенциальных кандидатов в президенты. Пикеты в столице, в частности, стартовали в полдень и завершились только к вечеру. Как свидетельствуют многочисленные видеозаписи, очереди желающих отдать свои подписи в поддержку претендентов в кандидаты растянулись на километр.

Пикеты по сбору подписей, согласно белорусскому законодательству, являются законными. Вместе с тем незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании нескольких десятков участников сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты и политических активистов. Так, по данным центра, в различных городах были задержаны более 30 человек, включая лидера незарегистрированной Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Николая Статкевича и председателя незарегистрированной молодежной оппозиционной организации "Молодой фронт" Дениса Урбановича. Часть задержанных впоследствии была отпущена.

В пятницу в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской был задержан ее супруг, видеоблогер Сергей Тихановскй, а также несколько его сторонников. В МВД Белоруссии сообщили, что участники пикета были задержаны за применение насилия в отношении сотрудников милиции, возбуждено уголовное дело. Белорусские правозащитники в свою очередь заявили, что считают Тихановского политическим заключенным, и потребовали его освобождения.

Как сообщалось, президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В настоящее время инициативные группы 14 претендентов продолжают собирать подписи в поддержку выдвижения их кандидатами в президенты.