Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что помимо коронавируса, стране приходится иметь дело с политической, экономической и информационной пандемией.

По сообщению госагентства Белта, на встрече с главой КГБ Валерием Вакульчиком в понедельник Лукашенко заявил, что в стране, по сути, имеют место сразу несколько пандемий. "Одна в области здравоохранения. Слава богу, что мы потихонечку преодолеваем ее. Тут уже не скажешь, что мы врем. Идите в больницу, смотрите и так далее", - сказал президент.

"Наложилась на это политическая пандемия в связи с выборами, экономическая пандемия (кризис во всем мире - не наша вина, беда наша). Ну и ряд других пандемий, которые бродят вокруг наших границ, но пока боятся сунуть сюда нос. Мы с этими пандемиями должны справиться", - заявил Лукашенко.

"Я уже не называю инфопандемию. Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам, в том числе, родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим", - добавил глава государства.