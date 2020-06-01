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Дальнее зарубежье 01.06.2020 16:37

Экс-главы МИД Британии призвали Джонсона возглавить международную кампанию в связи с ситуацией вокруг Гонконга

Семь бывших глав МИД Великобритании направили письмо британскому премьеру Борису Джонсону с предложением возглавить международную кампанию в ответ на события вокруг статуса Гонконга, сообщает в понедельник газета The Independent.

"Как бывшие министры иностранных дел, мы пишем это, чтобы выразить обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Гонконге, которую усугубили объявленные Коммунистической партией Китая планы в одностороннем порядке распространить национальное законодательство в сфере безопасности на Гонконг", - говорится в письме, составленном бывшими министрами от Консервативной и Лейбористской партии Великобритании, включая Джереми Ханта (занимал пост в 2018 - 2019 годах) и Дэвида Милибэнда (в 2007 - 2010 годах).

"В мире - негодование от этого вопиющего нарушения (Пекином - ИФ) Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга", - отмечается в послании к Джонсону.

Согласно предложению авторов письма, премьеру нужно создать "международную контактную группу, в рамках которой союзники Лондона будут координировать любые совместные действия в отношении Гонконга.

При этом бывшие министры подчеркнули, что, по их мнению, Великобритания до сих пор имеет "моральные и юридические обязательства" перед жителями Гонконга.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Накануне нынешний глава МИД Великобритании Доминик Рааб подтвердил, что британские власти разрешат жителям Гонконга, имеющим особый паспорт британского подданного, пребывание на территории Соединенного Королевства на 12 месяцев (вместо шести).

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

В 1842 году Гонконг стал британской колонией. Однако существенная его часть была арендована в 1898 году на 99 лет у империи Цин. Великобритания после образования независимого Китая продолжала признавать этот договор. В результате в 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставлялась широкая автономия. Такие аспекты как оборона и внешняя политика становились прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняли право принимать самостоятельные решения во многих других сферах.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, ГОНКОНГ, ИНИЦИАТИВА


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