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СНГ 01.06.2020 17:03

Узбекистан и Киргизия на уровне глав правительств договорились о развитии приграничного сотрудничества в духе добрососедства

Узбекистан и Киргизия будут решать вопросы, связанные с ситуацией на границе, в духе дружбы и добрососедства, сообщает в понедельник пресс-служба узбекского МИД по итогам встречи премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и исполняющего обязанности главы киргизского правительства первого вице-премьера Кубатбека Боронова.

"В ходе встречи сторонами достигнута договорённость развивать приграничное сотрудничество и решать возникающие на границе вопросы в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, а также в соответствии с положениями Соглашения между Республикой Узбекистан и Киргизской Республикой о мерах доверия в районе границы, подписанного 6 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Как сообщила ранее пресс-служба киргизского правительства, Боронов и Арипов встретились в понедельник на пограничном пропускном пункте "Чечме-Автодорожный" в Баткенской области Киргизии из-за произошедшего накануне на границе инцидента. Жители киргизского села и узбекского анклава поспорили о принадлежности родника, в ходе ссоры участники инцидента забросали друг друга камнями.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, главы правительств договорились в ближайшее время провести заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству и совет хокимов (глав администраций) приграничных областей Узбекистана и полномочных представителей правительства Киргизии в приграничных областях.

Арипов и Боронов также встретились с местными жителями.

В МИД Узбекистана отметили, что инцидент на границе, как показала проверка, проеденная официальными лицами обеих сторон, произошел в результате спора, возникшего в ходе совместной очистки оттоков воды (арыков) родника "Чашма".

"Произошёл конфликт между отдельными гражданами двух стран, в результате инцидента имеются пострадавшие с обеих сторон, им оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в пресс-службе министерства.

По итогам переговоров руководителей приграничных областей двух стран ситуация была взята под полный контроль. Стороны договорились впредь не проводить очистительные работы без предварительного согласования, заявили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев 27 мая взял отпуск, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие по делу о коррупции при использовании частот мобильной связи в республике.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ГРАНИЦА, ПРАВИТЕЛЬСТВА


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