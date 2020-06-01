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ТЭК 01.06.2020 15:45

Нефтяные цены не демонстрируют единой динамики, Brent торгуется выше $38 за баррель

Цены на нефть эталонных марок меняются разнонаправленно в ходе торгов в понедельник, при этом Brent перешла к росту.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:26 составляет $38,03 за баррель, что на $0,19 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,12 (0,34%) - до $35,37 за баррель.

Трейдеры оценивают перспективу проведения на этой неделе встречи министров стран ОПЕК и ОПЕК+, которая изначально была запланирована на 9-10 июня. Конференция может состояться 4-5 июня, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.

"Перспективы переноса встречи ОПЕК+ на более ранний срок и продление (действующих сокращений, - ИФ) вместо их постепенного уменьшения должны поддержать рост нефти на этой неделе", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg.

Более раннее проведение встречи даст ОПЕК+ больше возможностей изменить существующие квоты, поскольку страны определяют июльские объемы поставок на первой неделе июня, пишет агентство. Участники отдают предпочтение краткосрочным мерам, учитывая быстрое развитие ситуации. По данным Kpler, страны ОПЕК+ выполнили сделку на 92%.

Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованного со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

"Сохраняются сомнения, что Россия согласится на продление срока первого двухмесячного периода, который предполагал большее снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+", - считает главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Помимо этого, данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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