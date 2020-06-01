Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0242 GBR   2.1046 TRY   0.2496

Цена на нефть

29.05   $/bbl WTI 35.49 1.78 Brent 35.33 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 01.06.2020 15:49

Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду из Ирана свыше 281 кг героина

Таможенные органы Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана свыше 281 кг героина, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета ГТК).

«В Управление оперативно-розыскной деятельности Главного Таможенного Управления по Южной территории поступила информация о перевозке крупной партии наркотиков в двух грузовых автомобилях марки «Daf», перевозящих «кишмиш» транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Австрию. Крупная партия героина была обнаружена в ходе таможенного досмотра автомобилей, управляемых двумя гражданами Ирана», - указывается в сообщении.

По данным ГТК, в ходе проверки под рентгеном в топливном баке одного из автомобилей было обнаружено 374 литров жидкости с растворенным в ней героином общим весом 143 кг 990 грамм, у другого – 357 литров жидкости, содержащего 137 кг 445 граммами героина. Таким образом, общий вес героина, обнаруженного в обоих автомобилях, составил 281 кг 435 грамм.

Водители грузовиков задержаны по подозрению в совершении преступлений, им предъявлены обвинения по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАМОЖНЯ, ГЕРОИН, КОНТРАБАНДА


Похожие новости


Азербайджанская таможня задержала рекордный груз героина Гражданин Турции пытался провезти через территорию Азербайджана около 130 кг героина из Ирана в Европу - ГТК Азербайджанские таможенники предотвратили транзит свыше 300 кг героина из Ирана в Грузию Азербайджанские таможенники предотвратили транзит около 30 кг героина из Ирана в Украину Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду более 105 кг героина в Турцию через Нахчыван Гражданин Азербайджана пытался пронести в носках из Ирана около 140 г героина

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]