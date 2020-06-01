Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду из Ирана свыше 281 кг героина

Таможенные органы Азербайджана пресекли контрабанду из Ирана свыше 281 кг героина, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета ГТК).
«В Управление оперативно-розыскной деятельности Главного Таможенного Управления по Южной территории поступила информация о перевозке крупной партии наркотиков в двух грузовых автомобилях марки «Daf», перевозящих «кишмиш» транзитом через территорию Азербайджана из Ирана в Австрию. Крупная партия героина была обнаружена в ходе таможенного досмотра автомобилей, управляемых двумя гражданами Ирана», - указывается в сообщении.
По данным ГТК, в ходе проверки под рентгеном в топливном баке одного из автомобилей было обнаружено 374 литров жидкости с растворенным в ней героином общим весом 143 кг 990 грамм, у другого – 357 литров жидкости, содержащего 137 кг 445 граммами героина. Таким образом, общий вес героина, обнаруженного в обоих автомобилях, составил 281 кг 435 грамм.
Водители грузовиков задержаны по подозрению в совершении преступлений, им предъявлены обвинения по статьям 206.3.2, 234.4.1 и 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджана
Н.Аббасова
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