Банки в Азербайджане получили заявок на реструктуризацию кредитов на 1,4 млрд манатов

Банки в Азербайджане по состоянию на 21 мая 2020 года получили обращения по реструктуризации 57 тыс. кредитов на общую сумму 1,4 млрд манатов, заявил глава Центрального банка Эльман Рустамов.
«Из этих обращений 94% (по сумме - ИФ) составляют бизнес-кредиты, 3% - потребительские, 3% - ипотечные", - сказал Рустамов на пресс-конференции в понедельник.
Глава ЦБА отметил, что уже реструктуризированы кредиты на сумму 301 млн манатов.
Реструктуризация кредитов предусмотрена до 30 сентября 2020 года как мера по снижению негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на экономику страны.
А.Мамедов
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