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СНГ 01.06.2020 16:05

В Белоруссии за сутки зафиксировано 847 новых случаев COVID-19

В Белоруссии по состоянию на 1 июня зарегистрировано 43 тыс. 403 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.

Прирост за последние сутки составил 847 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 (на 31 мая - 235) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 1 июня выздоровели и выписаны 18 тыс. 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 31 мая - 18 514).

Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 553 тыс. 377 тестов на коронавирусную инфекцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]