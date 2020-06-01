В Белоруссии за сутки зафиксировано 847 новых случаев COVID-19

В Белоруссии по состоянию на 1 июня зарегистрировано 43 тыс. 403 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в министерстве здравоохранения в понедельник.
Прирост за последние сутки составил 847 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 240 (на 31 мая - 235) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 1 июня выздоровели и выписаны 18 тыс. 776 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 31 мая - 18 514).
Кроме того, по данным Минздрава, всего было проведено 553 тыс. 377 тестов на коронавирусную инфекцию.
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