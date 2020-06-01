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Дальнее зарубежье 01.06.2020 21:10

Финляндия и Норвегия в рамках ослабления изоляции открывают бары

Власти Финляндии и Норвегии с 1 июня при соблюдении ряда ограничений разрешили возобновить работу баров в обеих странах, сообщают в понедельник западные СМИ.

Так, в Финляндии 10 тыс. баров и ресторанов, куда с 4 апреля из-за опасности запретили пускать посетителей внутрь, теперь вновь могут принимать гостей. Однако согласно нормам, действующим до конца октября, теперь все эти заведения могут обслуживать лишь половину от обычного числа посетителей.

В то же время на открытых террасах и во двориках ограничений на прием посетителей нет: пришедшим лишь рекомендуется сохранять дистанцию между собой, без уточнения.

Также власти, исходя из гигиенических соображений, пока не разрешили возобновить работу закусочных с самообслуживанием.

В свою очередь в Норвегии разрешили посещение баров, однако посетителей не должно быть более чем 20 человек, и они обязаны соблюдать дистанцию в 1 м, за исключением лиц, постоянно живущих в месте. Самообслуживание не допускается, а столы и стулья должны регулярно проходить дезинфекцию.

СМИ напоминают, что в Финляндии ранее было зафиксировано 6 776 случаев коронавируса и 314 летальных исходов среди инфицированных, а в Норвегии соответственно - 8 411 и 236.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]