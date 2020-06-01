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Финансы 01.06.2020 16:11

ЦБ Азербайджана выделит ADIF кредит на 480 млн манатов для выплаты компенсаций по вкладам 4 ликвидируемых банков

Центральный банк Азербайджана выделит кредит в размере 480 млн манатов Фонду страхования вкладов (ADIF) для выплат компенсаций застрахованным вкладчикам 4 банков, находящихся в ликвидации, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков – AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.

«Общая сумма застрахованных вкладов в этих банках оценивается в 680 млн манатов. Ликвидные средства ADIF, которые будут направлены на выплату компенсаций, оцениваются в 200 млн манатов. Оставшиеся 480 млн манатов будут выделены нами в виде кредита под госгарантию", - заявил Рустамов на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры между ЦБА, ADIF и министерством финансов, и в ближайшее время кредит будет выделен.

«При этом часть средств - сумма, эквивалентная 200 млн манатов будет выделена в иностранной валюте. Это приведет к некоторому снижению валютных резервов ЦБА", - добавил Рустамов.

А.Мамедов

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Тэги: ЦБА, ADIF, КРЕДИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]