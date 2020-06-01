ЦБ Азербайджана выделит ADIF кредит на 480 млн манатов для выплаты компенсаций по вкладам 4 ликвидируемых банков

Центральный банк Азербайджана выделит кредит в размере 480 млн манатов Фонду страхования вкладов (ADIF) для выплат компенсаций застрахованным вкладчикам 4 банков, находящихся в ликвидации, заявил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.
Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае принял решение об аннулировании лицензий 4 банков – AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank из-за проблем с капиталом, низким уровнем платежеспособностей. Все 4 банка объявлены банкротами и начался процесс их ликвидации. Ликвидатором банков является ADIF.
«Общая сумма застрахованных вкладов в этих банках оценивается в 680 млн манатов. Ликвидные средства ADIF, которые будут направлены на выплату компенсаций, оцениваются в 200 млн манатов. Оставшиеся 480 млн манатов будут выделены нами в виде кредита под госгарантию", - заявил Рустамов на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры между ЦБА, ADIF и министерством финансов, и в ближайшее время кредит будет выделен.
«При этом часть средств - сумма, эквивалентная 200 млн манатов будет выделена в иностранной валюте. Это приведет к некоторому снижению валютных резервов ЦБА", - добавил Рустамов.
А.Мамедов
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