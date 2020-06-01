Объекты туризма Азербайджана получили финпомощь от государства из-за COVID-19 в размере около $11,6 млн

Объекты туризма Азербайджана получили от государства в рамках поддержки от короанвируса COVID-19 финансовую помощь в размере около 20 млн манатов, заявил председатель Госагентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.
«В рамках госпрограммы по финансовой поддержке отели и объекты гостиничного типа, туристические агентства и туроператоры, объекты общественного питания получили средства в размере 19,7 млн манатов (около $11,6 млн по текущему курсу) для выплат зарплат сотрудникам», - сказал Нагиев на региональной онлайн видеоконференции, посвященной ситуации в туристическом рынке, а также в постпандемический период.
Глава ГАТ отметил, что в общей сложности финпомощь получили 650 отелей и объектов гостиничного типа, свыше 18 тыс. объектов общепита, а также 4,402 тыс. туристических агентств и туроператоров.
Нагиев подчеркнул, что восстановление ситуации в сфере туризма Азербайджана из-за COVID-19 планируется в 4 этапа: «Первый этап - обучение, создание новой онлайн-платформы, изменения в зарубежной маркетинговой стратегии, продвижение кампании внутреннего туризма и поддержка отрасли; второй этап - восстановление внутреннего туризма. На третьем и четвертом этапах планируется открыть границы сначала с соседними, а затем и с другими странами».
Нагиев добавил, что развитие внутреннего туризма будет приоритетной задачей в постпандемический период, отметив, что среднесрочный план предусматривает принятие специальных программ по развитию внутреннего туризма.
Х.Насирзаде
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