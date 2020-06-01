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Финансы 01.06.2020 16:26

ЦБ Азербайджана увеличил в 2019г доходы от управления валютными резервами на 42%

Доходы Центрального банка Азербайджана в 2019 году от управления валютными резервами составили $163,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Доходы от управления валютными резервами ЦБА в 2018 году составили $115,4 млн. Таким образом, ЦБА увеличил в 2019г доходы от управления резервами на 42%.

"За 2019 год валютные резервы ЦБА увеличились на $629 млн - до $6,3 млрд. При этом доходы от управления валютными резервами в минувшем году составили $163,9 млн", - отметили в банке.

По данным банка, на конец отчетного года 91% валютных резервов ЦБА были размещены в долларах США (по итогам 2018 года – 89%), 4% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов, 3% - в специальных правах заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБА, РЕЗЕРВЫ, УПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]