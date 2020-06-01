ЦБ Азербайджана увеличил в 2019г доходы от управления валютными резервами на 42%

Доходы Центрального банка Азербайджана в 2019 году от управления валютными резервами составили $163,9 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Доходы от управления валютными резервами ЦБА в 2018 году составили $115,4 млн. Таким образом, ЦБА увеличил в 2019г доходы от управления резервами на 42%.
"За 2019 год валютные резервы ЦБА увеличились на $629 млн - до $6,3 млрд. При этом доходы от управления валютными резервами в минувшем году составили $163,9 млн", - отметили в банке.
По данным банка, на конец отчетного года 91% валютных резервов ЦБА были размещены в долларах США (по итогам 2018 года – 89%), 4% - в евро, 2% - в фунтах стерлингов, 3% - в специальных правах заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ).
А.Азизов
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