Экспорт нефти по системе Транснефти в мае упал на 12% год к году, до 16,5 млн тонн, поставки на НПЗ выросли

Поставки нефти на российские НПЗ по трубопроводам в мае, по предварительным данным, составили 19,66 млн тонн по сравнению с 19,1 млн тонн годом ранее, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.
На экспорт отгружено 16,5 млн тонн нефти, что на 12% ниже уровня мая 2019 года. Из этого объема нефть России составила 13,73 млн тонн (в мае 2019 года - 16,14 млн тонн).
В прошедшем месяце экспорт нефти упал во всех портах, кроме Козьмино. Так, морем было отгружено: в Новороссийске 1,15 млн тонн (в мае 2019 года - 3 млн тонн), в Приморске 2,7 млн тонн (4,6 млн тонн), в Усть-Луге 2,1 млн тонн (3,1 млн тонн), в Козьмино 3,2 млн тонн (3,04 млн тонн).
На белорусские НПЗ было поставлено по нефтепроводу "Дружба" 1,13 млн тонн (в мае 2019 года 1,02 млн тонн). В КНР по нефтепроводу через Казахстан и отвод от системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО) прокачка снизилась до 3,04 млн тонн (в мае 2019 года 3,6 млн тонн).
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