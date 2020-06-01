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Финансы 01.06.2020 17:03

Капитал двух банков в Азербайджане не соответствует минимальным требованиям – глава ЦБ

Капитал двух банков в Азербайджане не соответствует минимальным требованиям, заявил председатель правления Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

«Имена этих банков я не хочу называть. У них нет проблем с адекватностью капитала, но их совокупный капитал несколько ниже минимальных требований (50 млн манатов – ИФ)», - сказал Рустамов в понедельник на пресс-конференции.

Глава Центробанка добавил, что проблемы с капиталом имеются еще у 2 страховых компаний. «Мы провели проверку в страховых компаниях, связанных с ликвидированными банками. У AtaSigorta проблем нет, но капитал Amrah Sigortaи Ravan Sigorta ниже требований. Им дали месяц на увеличение капитала", - отметил он.

Как сообщалось ранее, ЦБА в апреле-мае 2020 года аннулировал лицензии 4 банков в Азербайджане - AtaBank, Amrahbank, AGBank и NBCBank (у всех банков был отрицательный капитал). Кроме этого, из-за проблем с капиталом и платежеспособностью ЦБА в мае аннулировал лицензию страховой компании Standard Insurance.

В настоящее время лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 26 банков и 21 страховая компания.

А.Мамедов

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Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, ПРОБЛЕМЫ


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