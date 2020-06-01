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СНГ 01.06.2020 20:16

Более 80 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Таджикистане

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 83 новых подтвержденных факта заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 4013 человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов, 2089 человек выздоровели, в том числе 85 за прошедшие сутки.

Первые факты заражения COVID-19 власти республики подтвердили 30 апреля. По состоянию на вечер 31 мая, по сведениям Минздрава Таджикистана, в стране было зарегистрировано 3 тыс. 930 инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщалось о 47 скончавшихся от последствий болезни и о 2 тыс. 4 выздоровевших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]