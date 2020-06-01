Более 80 новых случаев заражения Covid-19 выявлено в Таджикистане

В Таджикистане за минувшие сутки выявлено 83 новых подтвержденных факта заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 4013 человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
По данным ведомства, за прошедшие сутки летальных исходов зарегистрировано не было, с начала пандемии от последствий болезни в стране скончались 47 пациентов, 2089 человек выздоровели, в том числе 85 за прошедшие сутки.
Первые факты заражения COVID-19 власти республики подтвердили 30 апреля. По состоянию на вечер 31 мая, по сведениям Минздрава Таджикистана, в стране было зарегистрировано 3 тыс. 930 инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщалось о 47 скончавшихся от последствий болезни и о 2 тыс. 4 выздоровевших.
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