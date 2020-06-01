Трамп имеет право пригласить РФ, но о членстве России в G7 речи нет, считают в Лондоне

Британское руководство не поддерживает возвращение России в формат встреч "группы семи", однако признает за США право пригласить российское руководство на отдельно взятый саммит, заявили в понедельник на Даунинг-стрит.
"Россию исключили из группы стран G7 после аннексии Крыма в 2014 году, и мы до сих пор не видели доказательств того, что она изменила свое поведение, которое могло бы оправдать такое возвращение. Мы не поддержали бы ее возвращение в качестве члена", - сказал журналистам представитель премьер-министра Британии.
Вместе с тем, он отметил, что США вольны приглашать лидеров любых стран в качестве гостей на саммит, поскольку принимают его в этом году.
"Мы подробно рассмотрим то, что предлагают США. Для страны, которая председательствует в G7, принято приглашать других лидеров в качестве гостей на саммит", - заявил он.
Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия.
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