Китай частично приостановил импорт сельхозтоваров из США, ставя под угрозу торговую сделку

Власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По их словам, китайские компании также отменили некоторое количество заказов на приобретение свинины в США.
Частным компаниям никаких предписаний не поступало, отметил один из источников.
Действия властей КНР показывают, что торговая сделка, с огромным трудом заключенная Вашингтоном и Пекином в январе 2020 года, находится под угрозой, отмечают эксперты. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в мае заявил, что Китай намерен выполнять условия заключенного соглашения, однако рост напряженности в отношениях двух стран за последние дни мог повлиять на ситуацию.
Пекин оценивает действия, предпринятые властями США в ответ на его планы усилить контроль над Гонконгом. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга.
Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что Штаты лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. Помимо отзыва статуса Гонконга как самостоятельной таможенной территории, США намерены ввести санкции в отношении должностных лиц, "прямо или косвенно подрывающих автономию Гонконга".
В своем выступлении Трамп, однако, не говорил о том, что США намерены выйти из торгового соглашения с КНР.
По словам одного из источников, Cofco и Sinograin, главные импортеры сельхозтоваров из США, в пятницу делали запросы о стоимости от 20 до 30 партий американских соя-бобов, однако отказались от заключения сделок после того, как Трамп объявил о готовящихся санкциях.
Пекин ждет дальнейших шагов от Трампа, прежде чем решать, что предпринять дальше, отметил источник.
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