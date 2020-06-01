Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0242 GBR   2.1046 TRY   0.2496

Цена на нефть

29.05   $/bbl WTI 35.49 1.78 Brent 35.33 0.04

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.06.2020 21:29

Китай частично приостановил импорт сельхозтоваров из США, ставя под угрозу торговую сделку

Власти Китая дали указание государственным сырьевым трейдерам Cofco и Sinograin приостановить закупку некоторых видов американских сельхозтоваров, в том числе соя-бобов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, китайские компании также отменили некоторое количество заказов на приобретение свинины в США.

Частным компаниям никаких предписаний не поступало, отметил один из источников.

Действия властей КНР показывают, что торговая сделка, с огромным трудом заключенная Вашингтоном и Пекином в январе 2020 года, находится под угрозой, отмечают эксперты. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в мае заявил, что Китай намерен выполнять условия заключенного соглашения, однако рост напряженности в отношениях двух стран за последние дни мог повлиять на ситуацию.

Пекин оценивает действия, предпринятые властями США в ответ на его планы усилить контроль над Гонконгом. Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга.

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу заявил, что Штаты лишат Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР. Помимо отзыва статуса Гонконга как самостоятельной таможенной территории, США намерены ввести санкции в отношении должностных лиц, "прямо или косвенно подрывающих автономию Гонконга".

В своем выступлении Трамп, однако, не говорил о том, что США намерены выйти из торгового соглашения с КНР.

По словам одного из источников, Cofco и Sinograin, главные импортеры сельхозтоваров из США, в пятницу делали запросы о стоимости от 20 до 30 партий американских соя-бобов, однако отказались от заключения сделок после того, как Трамп объявил о готовящихся санкциях.

Пекин ждет дальнейших шагов от Трампа, прежде чем решать, что предпринять дальше, отметил источник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, США, СЕЛЬХОЗТОВАРЫ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая В Пекине обвинили США в распространении "политического вируса" в виде нападок на Китай США расценивают проект китайского закона о нацбезопасности Гонконга как "предвестник конца" его автономии - Помпео Американские сенаторы предложили ввести санкции против КНР из-за Гонконга Трамп обвинил Китай в дезинформационной кампании, направленной на победу Байдена на президентских выборах в США Трамп недоумевает, почему Китай справился с COVID-19 у себя, но допустил его распространение в мире

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]