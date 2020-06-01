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Здравоохранение 01.06.2020 20:20

ВОЗ надеется на дальнейшее сотрудничество с США, несмотря на заявление Трампа о выходе из организации

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ получила уведомление из Вашингтона о разрыве связей, но, несмотря на это, организация хочет продолжать работу с США.

"На протяжении долгого времени мир получал большую выгоду, благодаря сильному сотрудничеству (ВОЗ - ИФ) с руководством и народом Соединенных Штатов... ВОЗ желает, чтобы это сотрудничество продолжалось ", - сказал Гебрейесус на пресс-конференции в понедельник.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ отказалась провести нужные реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

Глава ВОЗ заявил журналистам, что пока не видит смысла объяснять, как технически будет проходить выход США из организации.

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Тэги: ВОЗ, США, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]