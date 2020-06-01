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ТЭК 01.06.2020 20:29

Нефть дешевеет, Brent торгуется на уровне $37,69 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник, при этом WTI дешевеет более чем на 2%.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:05 составляет $37,69 за баррель, что на $0,15 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,78 (2,2%) - до $34,71 за баррель.

Давление на рынок оказывает напряженность в отношениях между США и Китаем, которая омрачает прогноз спроса на энергоносители.

"Новые опасения по поводу геополитической ситуации являются дополнительными источниками понижательных рисков для рынка, главным образом, речь идет о растущей напряженности между США и Китаем и все более напряженной ситуации в крупных городах США", - говорит старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер.

Трейдеры оценивают перспективу проведения на этой неделе встречи министров стран ОПЕК и ОПЕК+, которая изначально была запланирована на 9-10 июня. Конференция может состояться 4-5 июня, сообщили "Интерфаксу" источники в трех делегациях.

"Перспективы переноса встречи ОПЕК+ на более ранний срок и продление (действующих сокращений, - ИФ) вместо их постепенного уменьшения должны поддержать рост нефти на этой неделе", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари, которую цитирует Bloomberg.

Более раннее проведение встречи даст ОПЕК+ больше возможностей изменить существующие квоты, поскольку страны определяют июльские объемы поставок на первой неделе июня, пишет агентство. Участники отдают предпочтение краткосрочным мерам, учитывая быстрое развитие ситуации. По данным Kpler, страны ОПЕК+ выполнили сделку на 92%.

Как ранее сообщали СМИ, Россия хочет в июле начать уменьшать снижение добычи, согласованное со странами ОПЕК+ в апреле на первые два месяца действия сделки.

Помимо этого, данные нефтесервисной Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 17 единиц - до 301 установки. Количество нефтяных установок на прошлой неделе сократилось по итогам одиннадцатой недели подряд - на 15 штук, до 222 единиц.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]