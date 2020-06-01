АБР предоставит Азербайджану около $100 млн на развитие ирригации в регионах - президент Алиев

Азербайджан планирует привлечь кредит Азиатского банка развития (АБР) в размере около $100 млн на развитие системы ирригации в Нахчыванской Автономной республике (НАР), заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мы близки к достижению договоренностей с АБР по кредиту на ирригацию Нахчывана. Речь идет о кредите на сумму около $100 млн. Это полезный проект для развития АПК в Нахчыване", - сказал Алиев в понедельник в ходе видеоконференции с руководством АБР.
Алиев также предложил АБР рассмотреть возможность участия в финансировании проектов по улучшению системы ирригации на всей территории Азербайджана. "У нас потери воды составляют 40-50% и это очень нас беспокоит. Для решения проблемы в Азербайджане создана специальная комиссия, которая проводит анализ и в течение нескольких месяцев предоставит информацию о том, в каких направлениях нужны инвестиции. Кроме этого, планируем принять Госпрограмму развития орошения и ирригации", - отметил он.
Президент подчеркнул, что Азербайджан ведет переговоры с АБР по финансированию проектов в сфере обеспечения доступа малых и средних предприятий (МСП) к кредитным ресурсам и развития профессионального образования. "Развитие системы профессионального образования - один из приоритетов для нас. Что касается МСП, то это будет проект, предусматривающий кредитование частного сектора в Азербайджане в национальной валюте", - добавил глава государства.
Президент АБР Масацугу Асакава, в свою очередь, подчеркнул, что банк готов оказать поддержку Азербайджану в финансировании проектов в сферах ирригации, либерализации торговли, доступа МСП к финансовым ресурсам, повышения энергоэффективности, развития профессионального образования.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов и технической помощи на сумму более $5 млрд.
Н.Аббасова
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