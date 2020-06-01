АБР готов поддержать восстановление экономики Азербайджана от COVID-19 - глава банка

Азиатский банк развития (АБР) готов оказать поддержку диверсификации экономики и ее восстановления от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава банка Масацугу Асакава.
"Мы готовы оказать продолжительную поддержку в ускорении диверсификации экономики Азербайджана и ее восстановления от коронавируса. По итогам 4 месяцев 2020 года у Азербайджана стабильные макроэкономические риски, но есть определенные риски для экономики на вторую половину текущего года", - сказал Асакава в понедельник в ходе видеоконференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава банка подчеркнул, что Азербайджан на поддержку экономики и населения в условиях COVID-19 выделил средства в размере 4,3% ВВП и "мы приветствуем эти меры".
Президент Алиев, в свою очередь, отметил, что COVID-19 нанес определенный ущерб экономике Азербайджана. "Нам удалось минимизировать этот ущерб, хотя темпы роста ВВП Азербайджана за январь-апрель замедлились до 0,2%. Отрадно, что за этот период рост ненефтяной промышленности превысил 16%, это свидетельствует об эффективности принятых мер по диверсификации промышленности и вложенных инвестиций", - добавил глава государства.
Асакава в ходе видеоконференции также выразил готовность посетить Азербайджан при первой же возможности для обсуждения проектов сотрудничества. "Пользуюсь случаем, приглашаю вас в Азербайджан", - сказал Алиев.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов и технической помощи на сумму более $5 млрд.
Н.Аббасова
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