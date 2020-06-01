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Инфраструктура и тендеры 01.06.2020 21:43

Власти Азербайджана рассчитывают на участие АБР в развитии ВИЭ и ж/д "Север-Юг"

Азербайджан хочет привлечь Азиатский банк развития (АБР) к реализации проектов в сферах возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и железнодорожного транспорта, заявил президент Ильхам Алиев.

"У нас большой потенциал по ветряной и солнечной энергии, поэтому у нас есть планы по развитию этой сферы. Я бы хотел, чтобы вы рассмотрели этот вариант (для сотрудничества -ИФ)", - заявил Алиев в понедельник в ходе видеоконференции с руководством АБР.

Глава государства напомнил, что для развития сферы ВИЭ в январе 2020 года с двумя иностранными компаниями подписаны контракты на строительство солнечной и ветряной электростанций общей мощностью 400 МВт.

Президент также сообщил, что в Азербайджане ведется работа по повышению эффективности энергосферы.

"Этой работой занимаются ОАО "Азерэнержи" и "Азеришыг". За счет инвестиций, вложенных в 2019-2020 годах, нам удалось повысить производительность существующих электростанций Азерэнержи на 600 МВт. Этот процесс продолжается, и уже полностью восстановлена самая крупная электростанция на Кавказе - Азербайджанская ТЭС в Мингячевире. Возможно, через 1-2 месяца эта станция откроется после полной реабилитации", - сказал Алиев.

Глава государства также сообщил, что Азербайджан в настоящее время ведет работу по улучшению железнодорожной инфраструктуры от границы с Россией до границы с Ираном.

"Нам нужна современная железная дорога как компонент транспортного коридора "Север-Юг", и я хочу, чтобы АБР рассмотрел этот проект. Вам может быть предоставлена вся информация о проделанной до сих пор работе (по развитию коридора -ИФ) и о наших планах", - сказал глава государства, обращаясь к руководству банка.

Алиев пояснил, что качество железной дороги на территории Азербайджана от границы Ирана до границы с Россией находится в неудовлетворительном состоянии и существующих у Азербайджана возможностей может быть недостаточно для приема всех грузов, проходящих по коридору Север-Юг.

"Азербайджан в настоящее время находится в процессе восстановления железной дороги от севера к югу. Мы уже вложили определенные инвестиции в развитие этого коридора, он имеет большой потенциал. Мы планируем вложить инвестиции в увеличение скорости движения поездов в этом направлении. На границе с Россией уже образуются пробки, а осуществлять перевозку грузов при растущих объемах экспорта из Азербайджана и Ирана невозможно", - заявил Алиев.

Н.Аббасова

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Тэги: АБР, ПРОЕКТЫ, УЧАСТИЕ


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