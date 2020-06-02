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СНГ 02.06.2020 10:04

В Киеве предлагают Западу пересмотреть Будапештский меморандум и на его основе создать площадку для поддержки Украины

Будапештский меморандум 1994 года о гарантиях Украине за отказ от ядерного оружия можно использовать как основание для начала консультаций о новом формате поддержи Украины, считает украинский вице-премьер, первый замглавы делегации Украины в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников.

"Украина сегодня своей кровью оплачивает покой Европы. На самом деле, война сегодня идет не на востоке Украина, война идет на востоке Европы. Поэтому мы как раз и призываем, и приглашаем наших западных партнеров, что давайте-ка пересмотрим Будапештский меморандум, дадим ему оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза, и будем думать, что будем делать дальше", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

Как сказал Резников, он рассматривает Будапештский меморандум в качестве площадки для начала консультаций со странами, которые являются подписантами этого документа, за исключением России, которая, как считают в Киеве, нарушила меморандум.

"Если мы придем к согласию, что действительно имеем право требовать помощь, военно-техническую или какую-то другую, то тогда да - это создание новой площадки (...) абсолютно не мешает, в случае наличия политической воли и согласия наших стратегических партнеров США, Великобритании, той же Франции и Германии, и других стран, которые захотят присоединиться к этому, создать новую площадку", - заявил он.

Резников также заявил, что сейчас не видит угрозы полномасштабной войны с Россией.

"Продвижение российских войск глубже в территорию Украины я уже не вижу как угрозу, потому что 350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте, и это серьезный потенциал, которым не владеют сегодня, в том числе, многие европейские страны. Поэтому я думаю, что широкомасштабной войны быть на сегодняшний день не может. Тем более в условиях экономического кризиса и коронавирусной пандемии. Да, вызов есть, но мы с этим вызовом живем шесть лет", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, МЕМОРАНДУМ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]