В Китае за сутки зафиксированы 15 случаев коронавируса, 10 из них - бессимптомные

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы пять новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено также 10 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа: два в провинцию Сычуань, по одному - в провинции Гуандун, Шэньси и город Шанхай.

Из бессимптомных случаев коронавируса "импортированы" восемь, два выявлены внутри страны.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее были зафиксированы 16 случаев активного заражения коронавирусом и еще 16 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 022 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 761 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено четыре новых случая заражения, три - в Гонконге, один - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 тыс. 575 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 087 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).