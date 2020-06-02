Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0242 GBR   2.1046 TRY   0.2496

Цена на нефть

01.06   $/bbl WTI 35.44 -0.05 Brent 38.32 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.06.2020 11:18

В Китае за сутки зафиксированы 15 случаев коронавируса, 10 из них - бессимптомные

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрированы пять новых случаев активного протекания вызванных коронавирусом заболеваний, выявлено также 10 бессимптомных больных, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все заболевшие в активной форме прибыли из-за рубежа: два в провинцию Сычуань, по одному - в провинции Гуандун, Шэньси и город Шанхай.

Из бессимптомных случаев коронавируса "импортированы" восемь, два выявлены внутри страны.

Не зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с коронавирусом.

Сутками ранее были зафиксированы 16 случаев активного заражения коронавирусом и еще 16 бессимптомных больных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрировано 83 тыс. 022 активных случаев заражения, из них 1 тыс. 761 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части за сутки выявлено четыре новых случая заражения, три - в Гонконге, один - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтвержден 1 тыс. 575 случаев заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 087 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 443 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


За сутки в материковом Китае выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных - Госкомздрав КНР США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19 В китайском Ухане выявлены новые случаи заражения коронавирусом - Комитет здравоохранения Трамп не думает, что Китай намеренно выпустил коронавирус, вероятная причина - «некомпетентность» Помпео признал, что не знает, действительно ли коронавирус происходит "из окрестностей" лаборатории в Ухане ВОЗ назвала спекулятивным заявление США о лабораторном происхождении коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]