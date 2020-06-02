Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8927 RUR   0.0242 GBR   2.1046 TRY   0.2496

Цена на нефть

01.06   $/bbl WTI 35.44 -0.05 Brent 38.32 0.48

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 02.06.2020 09:54

Число жертв коронавируса в мире превысило 375 тыс. человек, число инфицированных - 6,27 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний достигло в мире 375 тыс. 632 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 595, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 6 млн 270 тыс. 758 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 100 тыс. 280 против 106 тыс. 886 сутками ранее, излечились почти 2,7 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 371 тыс. 661 человек, количество смертельных случаев превысило 377 тыс., излечились 2,9 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 811 тыс. 357 (105 тыс. 160 скончавшихся), Бразилии - 526 тыс. 447 (29 тыс. 337), Великобритании - 277 тыс. 736 (39 тыс. 127), Испании - 239 тыс. 638 (27 тыс. 127, новых летальных случаев за сутки нет), Италии - 233 тыс. 197 (33 тыс. 457), Индии - 198 тыс. 706 (7 тыс. 404), Франции - 189 тыс. 348 (28 тыс. 836), Германии - 183 тыс. 549 (8 тыс. 555), Перу - 170 тыс. 39 (4 тыс. 634), Турции - 164 тыс. 769 (4 тыс. 563), Иране - 154 тыс. 445 (7 тыс. 878), Чили - 105 тыс. 158 (1 тыс. 113).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 48,4 против 48,0 в понедельник. В США он достиг 323 человек, Испании - 580, Великобритании - 575, Италии - 554, Бразилии - 141, Франции - 442, Германии - 103, Турции - 54, Иране - 94, Индии - 4, Перу - 141, Чили - 58. В России на утро понедельника этот показатель составлял 33.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на утро понедельника было выявлено 414 тыс. 878 заболевших. Зафиксировано 4 тыс. 855 летальных исходов, 175 тыс. 877 человек вылечились.

Всего коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДАННЫЕ


Похожие новости


В ВОЗ считают, что коронавирус не стал менее патогенным Число жертв коронавируса в мире превысило 372 тыс. человек, число инфицированных - 6,1 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 365 тыс. человек, число инфицированных - 5,9 млн - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 355 тыс. человек, число инфицированных - 5,69 млн Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс. человек, число инфицированных - 5,59 млн - университет Хопкинса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]