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ТЭК 02.06.2020 10:11

Суммарные инвестиции BP и ее партнеров в проекты в Азербайджане за 2015-2019гг превысили $30 млрд

Суммарный объем инвестиций в реализацию проектов разработки месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), Шах-Дениз, строительства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ) за 2015-2019гг составили $30,290 млрд, отмечается в отчете "Об устойчивом развитии BP в Азербайджане в 2019 году".

"Суммарные инвестиции в проекты "АЧГ", "Шах-Дениз", БТД и ЮКТМ за период 2015-2019гг составил $30 млрд 290 млн, в том числе капитальные - $24 млрд 125 млн, эксплуатационные - $6 млрд 165 млн. В целом с момента начала операций в 1995 году и до конца 2019 года суммарные капитальные вложения по указанным проектам составили $75 млрд. ", - говорится в отчете.

По данным BP, с блока месторождений АЧГ за весь период с начала разработки (с ноября 1997 года - ИФ) по 1 января 2020 года было добыто 500,9 млн тонн нефти. При этом с платформы "Чираг" с начала ввода в эксплуатацию добыто 99,5 млн тонн нефти, "Центральный Азери" - 126,6 млн тонн, "Западный Азери" - 114,3 млн тонн, "Восточный Азери"- 67,9 млн тонн, "Глубоководный Гюнешли" - 69,5 млн тонн, "Западный Чираг" - 23,1 млн тонн.

"По состоянию на конец 2019 года на блоке АЧГ в эксплуатации находилось 125 добывающих скважин, 46 водо и 7 газонагнетательных", - говорится в документе.

Также согласно отчету, с момента ввода в разработку месторождения Шах-Дениз (24 ноября 2006 года - ИФ) и по конец 2019 года добыто 116,8 млрд кубометров газа и 28,2 млн тонн конденсата.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

Н.Аббасова

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Тэги: BP, ПРОЕКТЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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